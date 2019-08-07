Son Dakika Haberleri: İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22'si çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22'si çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi Bademli mevki yakınlarında hareket halindeki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Durdurulan lastik botta 22'si çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bademli, Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:29 Kaynak: AA
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