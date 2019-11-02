Son Dakika Haberleri: İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi
Son Dakika Güncel İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi

İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi

6 saat önce

İZMİR'in Balçova ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 15 farklı markaya ait 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.

İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'in Balçova ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 15 farklı markaya ait 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Balçova'da bir depodan piyasaya hazır sahte giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen depoya baskın yapıldı. Baskında 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
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