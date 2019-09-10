Son Dakika Haberleri: İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Kızkulesi adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan botta, Suriye uyruklu 47 düzensiz göçmen tespit edildi.

Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kız Kulesi, Dikili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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