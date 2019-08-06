Son Dakika Haberleri: İzmir'de 484 litre sahte içki ele geçirildi
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İzmir'de 484 litre sahte içki ele geçirildi

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde alkol zehirlenmesi nedeniyle düzenlenen operasyonda 484 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de 484 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde alkol zehirlenmesi nedeniyle düzenlenen operasyonda 484 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, V.K. isimli şahıs alkol zehirlenmesi şüphesi ile Çeşme Devlet Hastanesine getirildi. Burada doktorlar tarafından tedavi altına alınan şahsa alkol zehirlenmesi teşhisi konuldu. Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.K.'nin içki aldığını tespit ettiği şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde F.K.'nin (57) evinde 484 litre sahte içki ile üretimde kullanılan düzenek ele geçirildi. Operasyon sonrasında F.K. gözaltına alındı. - İZMİR
Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:02 Kaynak: İHA
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