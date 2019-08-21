Son Dakika Haberleri: İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağının Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 27'si çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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