İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:00 Kaynak: AA
'in Menderes
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağının Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, Afganistan
uyruklu 27'si çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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