Son Dakika Haberleri: İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

29 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde yasadışı yollarla yurtdışına gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde yasadışı yollarla yurtdışına gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içinde yasadışı yollarla yurtdışına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 27'si çocuk 49 düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR
Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:07 Kaynak: İHA
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