İzmir'de 49 sığınmacı kurtarıldı, yasa dışı geçişi organize eden 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik bottaki 49 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik unsurları, lastik bottaki 24 sığınmacıyı kurtardı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 2 kişi de yakalandı.

Dikili ilçesi Denizköy açıklarında hava şartları nedeniyle sürüklenen lastik bottan gelen yardım talebi üzerine ekipler 25 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.