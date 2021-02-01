İzmir'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika

AFAD: " Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. "
"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.47'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
"Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
-İHA-
Kaynak: İHA
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