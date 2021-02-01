İzmir'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika

"Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.47'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

AFAD : " Ege Denizi 'nde İzmir 'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. "

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