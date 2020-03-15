İzmir'de 5 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 5 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 5 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı

12 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde farklı zamanlarda 5 farklı araçtan akü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İzmir'de 5 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde farklı zamanlarda 5 farklı araçtan akü çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Menemen'in farklı mahallelerindeki araçlardan akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında MOBESE ve çevre güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.Y. (27) adlı kişinin otomobillerden çaldığı aküleri düşük fiyata sattığını belirledi.

Polisin takibe alarak yakaladığı O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Asayiş Büro, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
09:37 Dr. Öğün: Van Gölü'nün sodalı suyu virüslerin çoğalmasını sınırlandırabilir
09:36 DER Başkanı Çelik: "Çok güçlü tedbirler aldık.
09:35 Yurtta hava durumu
09:35 Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
09:32 Boru hattından petrol çalanlara jandarmadan suçüstü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 09:40:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 5 ayrı araçtan akü çalan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]