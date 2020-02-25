İzmir'de 5 bin 851 işletme denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 5 bin 851 işletme denetlendi - Son Dakika

İzmir'de 5 bin 851 işletme denetlendi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında İzmir'de, 5 bin 851 işletme denetlendi.

İzmir'de 5 bin 851 işletme denetlendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında İzmir'de, 5 bin 851 işletme denetlendi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde eşzamanlı başlatılan ve 6 gün süren gıda denetim seferberliği son buldu.

Denetimler boyunca kent genelinde, 30 ilçede 330 kontrol görevlisi mesai yaptı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in de denetimlere katıldığının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de 6 gün süren denetimlerde 5 bin 851 işletme denetlendi. Bu işletmelerin 468 tanesinde teknik hijyenik şartlar bakımından olumsuzluklar tespit edildi ve eksiklikleri tamamlamaları için ek süre verildi. Denetimlerde İzmir'de 19 işletmeye idari para cezası uygulandı. 2 işletme ise faaliyetten men edildi. Halkın güvenilir gıdaya kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler, yıl boyunca devam edecek."

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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