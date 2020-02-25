İzmir'de, 5 bin 851 işletmeye gıda denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de, 5 bin 851 işletmeye gıda denetimi - Son Dakika

İzmir'de, 5 bin 851 işletmeye gıda denetimi

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 il ve tüm ilçelerde eş zamanlı yapılan ve 6 gün süren gıda denetim seferberliği sona erdi.

İzmir'de, 5 bin 851 işletmeye gıda denetimi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 il ve tüm ilçelerde eş zamanlı yapılan ve 6 gün süren gıda denetim seferberliği sona erdi. İzmir'de, 5 bin 851 işletmede denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 6 gün sürdürülen gıda denetimleri sona erdi. Hafta boyunca yapılan denetimlerde, İzmir genelinde 30 ilçede 330 kontrol görevlisi, halk sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de ilk gün gerçekleştirilen süt ve süt ürünleri işletme denetimine katıldı. İzmir'de 5 bin 851 işletme denetlendi. Bu işletmelerin 468'inde teknik hijyenik şartlar bakımından olumsuzluklar tespit edildi ve eksikleri tamamlamaları için sahiplerine ek süre verildi. Denetimlerde İzmir'de 19 işletmeye yönelik idari para cezası uygulandı, 2 işletme ise faaliyetten men edildi. Gıda güvenilirliğini sağlamak, farkındalığı artırmak ve halkın güvenilir gıdaya kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin yıl boyunca sürdürüleceği belirtildi.


Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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