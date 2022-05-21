İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

21.05.2022 14:33
İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Egemenlik Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park edilmiş iki kamyonetin arasında atları bıçakla telef eden kişiler bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, idari para cezası da uygulandı.

Ele geçirilen at etleri ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince imha edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi - Son Dakika
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