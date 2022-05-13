İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı

13.05.2022 21:24
İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 127 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 127 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli bir teknede 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Seferihisar açıklarında da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir teknede 42 düzensiz göçmen yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği, gözaltına alınan şüphelilerin de adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik, Seferihisar, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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