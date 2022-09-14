İZMİR'DE 5 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU; TONLARCA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'in 5 farklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda tonlarca sahte etil alkol, kaçak akaryakıt ürünü ve 185 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçelerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 ev, 2 depo ve 4 araçta yapılan aramalarda 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12.5 ton kaçak akaryakıt ürünü ve 185 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.