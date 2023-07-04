İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş - Son Dakika
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İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş

04.07.2023 15:07

İzmir'de, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin yakınları sürücüye tepki gösterdi. Kazada yakınlarını kaybeden İsmail Girgin, "Kazadan sonra, sanayiye gidip aracını uygun bir yere park ediyor. Tekrar olay yerine dönüyor, eserini görüyor. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin yakınları sürücüye tepki gösterdi. Kazada kayınbiraderi Özcan Özer'in de aralarında bulunduğu 4 yakınını kaybeden İsmail Girgin (53), "Katil nasıl olaydan sonra cinayet mahalline döner ya bu da aynısını yapmış. Duyduğumuza göre bu kişi kazadan sonra, sanayiye gidip aracını uygun bir yere park ediyor. Tekrar olay yerine dönüyor. Kazaya bakıyor. Eserini görüyor. Ardından hiçbir şey yokmuş gibi ayrılıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir aileyi yok etti"dedi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE REFÜJÜ AŞARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ

Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Katliam gibi kazaya sebep olan sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş

İKİSİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş'ın (64) yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Özcan Özer (57), oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.

Katliam gibi kazaya sebep olan sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş

KAZA ANBEAN KAMERADA

Kaza anı, bir otomobilin araç kamerası tarafından da anbean kaydedildi. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak tutuklandı.

Katliam gibi kazaya sebep olan sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş

"BİR EVDEN 4 CENAZE ÇIKTI"

Denizden dönüş yolunda hayatlarını kaybettiği belirlenen Özcan Özer, eşi Sibel Özer ve otistik oğlu Ali Alperen Özer ile ablası Şengül Akbaş ve minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca, 1 Temmuz'da İzmir'de toprağa verildi. Ölenlerin yakınları kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Ölen Özcan Özer'in eniştesi evli ve 3 çocuk babası işçi emeklisi İsmail Girgin (53), kayınbiraderinin besici olduğunu, kurban kesimlerini ardından her yıl bayramın 3'üncü günü stresini atmak için denize gittiklerini belirtip, "Kayınbiraderim özellikle çocukların neşesi yerine gelsin diye denize götürdü. Normalde biz de gidiyorduk. Ancak oğlum çalıştığı için eşim istemedi. Gümüldür'e gitmişlerdi, dönüşte kaza meydana geliyor. Kayınbiraderimin kullandığı otomobile, makas atan hafif ticari araç yandan çarpıyor. Otomobille makas atmak nasıl bir zevk veriyor anlamıyorum. Kazaya neden olan sürücü sağındaki araca makas atarken, toplayamayıp, hakimiyeti kaybetmiş. Kayınbiraderimin otomobiline çarpıp, adeta Azrail'in önüne atmış. Bir aileyi yok etti. Bir evden 4 cenaze çıktı" dedi.

Katliam gibi kazaya sebep olan sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş

"HASTANEDEKİLERE ÖLENLERLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİK"

Hayatını kaybeden Özer çiftinin en büyük hayallerinin 4 erkek çocuklarının evlendiklerini görmek olduğunu da belirten Girgin, "Ancak bu hayaller, yok oldu. Hastanede yaralılarımız var. Her yerleri kırık. Taburcu olduklarında ev revire dönecek. Manevi açıdan çok kötü durumdayız. Hastanede tedavileri sürenlere ölenlerle ilgili bir şey söyleyemedik" dedi.

Katliam gibi kazaya sebep olan sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş

"KAZA YAPAN ARAÇTAKİ OTİSTİK OĞLUNU SORMUŞ"

Özcan Özer'in, hastanedeki son anlarında bile çocuklarını düşündüğünü belirten Girgin, "Kazadan sonra önden başka araçla giden büyük oğlunu arayıp, 'Oğlum biz kaza yaptık, otomobilin içinde kötü sıkıştım' demiş. Sonrasında ise 'Ali nasıl' diyerek, kaza yapan araçtaki otistik oğlunu sormuş" dedi.

Katliam gibi kazaya sebep olan sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş

"BİR KATİL GİBİ CİNAYET MAHALLİNE DÖNMÜŞ"

Kazaya yol açan sürücüye tepkisini dile getiren İsmail Girgin, "Katil nasıl olaydan sonra cinayet mahalline döner ya bu da aynısını yapmış. Duyduğumuza göre bu kişi kazadan sonra, sanayiye gidip aracını uygun bir yere park ediyor. Tekrar olay yerine dönüyor. Kazaya bakıyor. Eserini görüyor. Ardından hiçbir şey yokmuş gibi ayrılıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir aileyi yok etti. Daha bir açıklaması yok. Ülkemizde idam cezası yok ama olsa bu ceza bile buna az gelir. İnsanların hayalini yok etti. Hastanedekilerin geleceği ne olacak bilemiyorum. Perişan durumdayız. Yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Doğrucu davut : açık cezaevinde 1 yıl yatış sonra serbest.o da 2 ayda 10 gün ev izni taksirli suç geçiyor malesef cezalar caydırıcı değil hele o kamyon şoförleri ne de olsa bize bir şey olmaz büyük araç rahatlığıyla son hız gidiyor yolda Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Hakan Demirel: İnşallah gün yüzü göremez ömür boyu yatar hapisde Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • ALİ MURAT: makas atan araçlara büyük miktarda ceza kesilmesi gerekiyor. 500 bin tl. ocağı sönsün. ben makas atan araç gördüğüm zaman. onu hemen engellerim. makas yarım kalır. makas atmasına izin vermem. Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
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İsmail Girgin, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücü, aracını başka bir yere park edip tekrar olay yerine gelmiş - Son Dakika
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