İzmir'de 5 kişinin öldüğü kahvehane çatışmanın, müşteri kapma nedeniyle çıktığı anlaşıldı - Son Dakika
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İzmir'de 5 kişinin öldüğü kahvehane çatışmanın, müşteri kapma nedeniyle çıktığı anlaşıldı

12.05.2023 17:50

İzmir'in Menderes ilçesinde, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yeni detaylar aktarıldı. Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği, müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu, konuşmak için de bir araya geldiklerinde tartışma çıktığı ve olayın yaşandığı ifade edildi.

Dün akşam saatlerinde Cüneytbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşanan olayda, husumetli olan iki grup konuşup aralarındaki sorunu gidermek için kahvehanede bir araya geldi. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı.

5 kişinin öldüğü olayda, taraflar husumeti bitirmek için bira araya gelmiş (2)- Yeniden

7 KİŞİ VURULDU

Tartışma çıkınca bir taraf, tabancalarını çıkarak karşı gruba peş peşe ateş etti. Kahvehanede büyük paniğin yaşandığı olayda, 7 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken, diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

5 kişinin öldüğü olayda, taraflar husumeti bitirmek için bira araya gelmiş (2)- Yeniden

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığını tespit etti. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si daha kurtarılamadı. Ölen Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan M.Y. ve A.K.'nin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

5 kişinin öldüğü olayda, taraflar husumeti bitirmek için bira araya gelmiş (2)- Yeniden

YAKIN NOKTALARDA KAHVEHANE İŞLETİYORLARMIŞ

Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tarafların yakın noktalarda kahvehane işlettiği ve müşteri kapma nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtildi. Bundan 7- 8 ay önce dün akşam tabancalarını ateşleyen grubun, karşı tarafın silahlı saldırısına uğradığı öne sürüldü. Tarafların husumeti bitirmek amacıyla dün akşam bir araya geldiği, ancak yeniden tartışma çıkınca, olayın yaşandığı ifade edildi.

5 kişinin öldüğü olayda, taraflar husumeti bitirmek için bira araya gelmiş (2)- Yeniden

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çok yönlü soruşturma başlatan polis, olayla ilgili şüphelileri tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 7'si polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Umut Can: Deydi mi Bi cayın bedeli 5 canmı yazıklar olsun 5 ocaga ateş düşürdün 2 si yaralı onunda ocagı yandı senin ocak da yandı deydimi Cevap Yaz 33 9 Yayından Kaldır
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kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 5 kişinin öldüğü kahvehane çatışmanın, müşteri kapma nedeniyle çıktığı anlaşıldı - Son Dakika
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