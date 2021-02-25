İzmir'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği tekne kazasına ilişkin dava başladı - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos 2020'de meydana gelen ve 3'ü çocuk 5 kişinin öldüğü tekne kazasına ilişkin tekne kaptanının yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık kaptan A.D. yer almazken, müştekiler Kaan Niyazi Özerman, Kardelen Coşkun, Sudenaz Solak ve Muhammet Mustafa G. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kazada 2 kardeşi ve annesini kaybeden Kaan Niyazi Özerman, tekneyi olaydan bir gün önce Muhammet Mustafa G'nin ayarladığını ve Kumburnu Plajı'nda 10 kişinin tekneye bindiği anlattı.

Kaptan A.D'nin tekneye binmeden önce teknenin sağlam olduğunu kendilerine söylediğini belirten Özerman, şöyle devam etti:

"Burada denize girdik. Daha sonra denize açıldığımızda kaptan A.D, 'Balık tutmaya gidelim.' dedi. Hayırsız Ada'ya doğru yol alırken deniz dalgalıydı. Kaptan, 'Bak Mustafa'yı nasıl korkutacağım, ona şaka yapacağım' dedi. Teknenin içine dalga aldı ve sular içeri dolmaya başladı. Bunun üzerine tekne önce yan yatarak devrildi. Teknenin üstüne Mustafa çıkınca tekne tamamen battı. Hepimiz etrafa saçıldık. Ben denizdeyken Mustafa'nın, 'Gidin kendinizi kurtarın,' diye bağırdığını duydum. Sonrasında gelen bir tekne beni ve kaptanı aldı. Ardından kaptanın kaçtığını gördüm. Koya gelirken Mustafa ile kaptan alkollüydüler. Teknede de alkol aldılar."

"Tekneye çok dalga vuruyordu"

Annesini kaybeden Kardelen Coşkun da tekneye bindiklerinde çok sallandıklarını ve annesinin korktuğunu anlattı.

Gezi dönüşü kaptan A.D'nin tekneyi dengesiz kullandığını söyleyen Coşkun, "Tekneye çok dalga vuruyordu. Kaptan, 'Mustafa'ya şaka yapacağım.' deyince annem de 'Denizde şaka olmaz diye.' uyardı. Tekne su almaya başladı. Biz suları tahliye etmeye çalışırken Mustafa şişeyi elimizden aldı. Suyu boşaltmamıza izin vermedi. Kaptan da suyun teknenin arkasında kendiliğinden tahliye olacağını söyledi. Tekne ters döndü. Biz hepimiz tekneye tutunmaya çalıştık. Mustafa teknenin üstüne çıktı. Bağırmamıza rağmen inmedi ve tekne tamamen suya battı. Ben denizde durmaya çalışırken Mustafa beni ittirip, 'Bana dokunma, kimseyi kurtarma.' diye bağırıp küfür etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Suyun üzerinde kalarak hayatta kaldım"

Sudenaz Solak ise tekne su aldıktan sonra kaptanın, "Bir şey olmaz." dediğini kaydetti.

Teknenin motorunda arıza oluştuğunu ve tamir edilmesiyle denize açıldıklarını belirten Solak, "Teknede Mustafa ile kaptan alkol aldı. Dönüş yolunda teknenin motoru birkaç kez durduktan sonra tekne su almaya başladı. Su seviyesi diz altına kadar gelmişti. Biz suyu boşaltmaya çalışırken kaptan, 'Boş ver o gider.' dedi. Ancak tekne daha çok su almaya başladı. Tekne yan yatıp dikine doğru batmaya başladı. Biz de tekneye tutunmaya başladık. Mustafa yükünü verdikten sonra tekne tamamen gömüldü. Suyun üzerinde kalarak hayatta kaldım." diye konuştu.

Teknedeki Muhammet Mustafa G, kaptan A.D'den şikayetçi olmadığını söyledi.

Tekne batmaya başlayınca denize atladığını anlatan Muhammet Mustafa G, şunları anlattı:

"Hayırsız Ada'ya doğru giderken ben duymadım ama kaptan, Kaan'a, 'Mustafa'ya bir şaka yapacağım. On sene de geçse unutamayacak.' demiş. Kaptana tekneyi ölü dalgalara doğru sürmesini ve gazı keserek çevirmesini söyledim. Tekne su almaya başlayınca herkes panik yaptı. Ben de panik yapmasınlar diye onları sakinleştirmeye çalışıyordum. Bir dalga daha geldi. Tekne burnundan suya doğru batmaya başladı. Ben o sırada kendimi suya attım. Tekne sağ tarafa doğru yatınca sol tarafından tutup tekneyi kendime doğru çektim. Ardından teknenin burnu havaya kalkmaya ve motor kısmından batmaya başladı. Elifnaz ve Şermin abla bana tutununca batmaya başladım ve onları ittirdim. Daha sonra bir çocuğu yanıma aldım. Çocuğun ağzından köpükler geliyordu. Baktığımda Şermin abla boğulmuştu. Sonrasında bir tekne beni ve cesetleri aldı. Olay günü kaçtığı için kaptandan şikayetçi olmuştum ama şu an şikayetçi değilim."

Alkollü olduğu iddialarının sorulması üzerine Muhammet Mustafa G, "Alkol almamıştım. Sadece bir birayı Niyazi ile paylaşarak içmiştim. Kaptan açılmadan önce içmişti. Denize girmek için gittiğimiz yerde de alkol aldı. Tekne, herkesin panikleyip ayağa kalkmasından dolayı battı." dedi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık A.D. hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına ve bir sonraki duruşmada SEGBİS ile savunmasının alınması için zorla getirilme emri düzenlenerek Aliağa Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır edilmek üzere Aliağa Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına karar verip duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

- Kaza

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos 2020'de 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) ölmüş, Sarp Göksoy (9) kaybolmuştu. Kaybolan Sarp Göksoy'un cesedi 23 gün sonra dip tarama cihazları ile 35 metre derinlikte bulunmuştu.

Olay günü kaçan kaptan A.D, bir gün sonra yakalanmıştı. A.D, tekne batmaya başladıktan sonra yüzmeye başladığını, 1 saat mücadele ettikten sonra başka bir teknenin kendisini kurtardığını, daha sonra korkması nedeniyle olay yerinden kaçtığını söylemişti. Tutuklanan A.D, 2,5 ay sonra serbest bırakılmıştı.

İddianamede, bilirkişi raporunda kazanın "asli kusurlusu" olarak tespit edilen kaptanın 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.