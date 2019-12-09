Son Dakika Haberleri: İzmir'de 5 suçtan aranan şahıs yakalandı
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İzmir'de 5 suçtan aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Beydağ ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 5 suçtan aranan şahıs yakalandı, System.String[]

İzmir'in Beydağ ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı suçtan aranan V.K.'nın evini takibe aldı. Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kubar esrar çıkan V.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Jandarma, Beydağ, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
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