İzmir'de 5 suçtan aranan şahıs yakalandı
6 saat önce
İzmir'in Beydağ ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
İzmir'in Beydağ ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ayrı suçtan aranan V.K.'nın evini takibe aldı. Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kubar esrar çıkan V.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı