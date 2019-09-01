Son Dakika Haberleri: İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun cesedi tandırda bulundu
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İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun cesedi tandırda bulundu

12 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun cesedi kullanılmayan bir tandırda bulundu.

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun cesedi tandırda bulundu, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun cesedi kullanılmayan bir tandırda bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Eymen Sadık Durak'ın (5) annesi M.D.'den (25), şiddet gördüğü ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu Eymen'in annesi M.D yakalandı.

Anne M.D, verdiği ifadesinde, erkek arkadaşı S.E. (37) tarafından dövülmesi sonucu yaşamını yitirince elleri ve ayaklarını bağlayıp poşet içinde Buca'nın kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne kullanılmayan bir tandıra koyduklarını itiraf etti.

Olayla ilgili anne M.D. ile erkek arkadaşı S.E. ve yardımcı olduğu iddiasıyla kardeşi E.E, gözaltına alındı.

Anne M.D'nin verdiği ifade doğrultusunda Buca'nın kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne giden polis ekipleri tuğlayla kapatılmış tandırda, Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini buldu.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

İzmir, Polis, Anne, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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