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İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

46 dakika önce

İzmir'de öldürüldükten sonra annesi ve erkek arkadaşı tarafından bir çukura atıldığı ileri sürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi.

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi, System.String[]

İzmir'de öldürüldükten sonra annesi ve erkek arkadaşı tarafından bir çukura atıldığı ileri sürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi.

Yakınlarınca Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, Eskibağlar Mahallesi Hal Camisine getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir- Seyitgazi karayolundaki Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde, 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilmiş ve Eskişehir'e getirilmişti.

Eskişehir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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