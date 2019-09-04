Son Dakika Haberleri: İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi - Cenaze namazı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi - Cenaze namazı

4 saat önce

Cenazenin yakınlarınca Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınması Cenaze namazının kılınması İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi Çocuğun cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi ESKİŞEHİR - İzmir'de öldürüldükten sonra annesi ve erkek arkadaşı tarafından bir çukura atıldığı ileri sürülen...

Cenazenin yakınlarınca Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınması

Cenaze namazının kılınması İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

Çocuğun cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

ESKİŞEHİR - İzmir'de öldürüldükten sonra annesi ve erkek arkadaşı tarafından bir çukura atıldığı ileri sürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi.

Yakınlarınca Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, Eskibağlar Mahallesi Hal Camisine getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir- Seyitgazi karayolundaki Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde, 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilmiş ve Eskişehir'e getirilmişti.

Eskişehir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da 21 kişinin öldüğü çöken binaya ilişkin yeni soruşturma: 16 belediye çalışanı şüpheli
Eski eşini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli, savcının itirazı üzerine tutuklandı Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:05:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi - Cenaze namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]