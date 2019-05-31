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İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin dava

1 saat önce

İzmir'de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada, sanıkların beraati kararlaştırıldı.

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin dava, System.String[]
İzmir'de 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 doktorun yargılandığı davada, sanıkların beraati kararlaştırıldı.
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.
Hakim, davanın bitirileceğini söyleyerek taraflara esas hakkındaki beyanlarını sordu.
Sanık avukatları, ölüm olayında müvekkillerinin kusurunun olmadığını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Işıksoy ailesinin avukatı Koray Toprakçı, suçu işlediklerine kanaat getirdikleri sanıkların ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "travmatik olmayan pnömatraks ve akciğer enfeksiyonu sonucu meydana gelen çocuğun ölüm olayında bir kusur ve ihmallerinin bulunduğuna ilişkin mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" sanıklar E.A, E.B.Ç.K. ve M.D.Ö'nün beraatine karar verdi.
Olay
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy çifti, çocukları Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'u (5), Mart 2018'de öksürük şikayeti nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürülmüştü. Aile, müdahalelere rağmen çocuğun hastanede ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla doktorlar E.A, M.D.Ö. ve E.B.Ç.K'den şikayetçi olmuştu.
Konak Kaymakamlığının doktorlar hakkında soruşturma izni vermemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesince hazırlanan bilirkişi raporunda, doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy ailesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine kaymakamlığın kararıyla ilgili itirazda bulunmuştu.
Haklarında soruşturma izni verilen sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:28 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel
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