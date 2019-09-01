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İzmir'de 5 yaşındaki eymen, dövülerek öldürüldü (2)

13 saat önce

ANNE İLE EYMEN'İN DNA'SI KARŞILAŞTIRILACAKİzmir'in Buca ilçesinde şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada vahşiçe öldürüldüğü anlaşılan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'nin gözaltında bulunan annesi Mine D.

İzmir'de 5 yaşındaki eymen, dövülerek öldürüldü (2), System.String[]

ANNE İLE EYMEN'İN DNA'SI KARŞILAŞTIRILACAK
İzmir'in Buca ilçesinde şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada vahşiçe öldürüldüğü anlaşılan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'nin gözaltında bulunan annesi Mine D.'nin Eskişehir'de yaşayan akrabaları, kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Kimlik tespiti için morga giren yakınları, cenazenin uzun bir süre beklemesinden dolayı tanınmayacak hale geldiği için kimlik tespiti yapılamadı. Bunun üzerine, yarın anne Mine D.'den alınacak DNA ile küçük Eymen'in DNA'sı karşılaştırılacak.

Halil İbrahim KARABIYIK/  İZMİR,


İzmir, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
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