İzmir'de 5 yaşındaki Eymen'in öldürülmesine ilişkin davada annenin cezai ehliyet raporu beklenecek - Son Dakika
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İzmir'de 5 yaşındaki Eymen'in öldürülmesine ilişkin davada annenin cezai ehliyet raporu beklenecek

24.06.2022 16:51
İzmir'de 5 yaşındaki Eymen'in öldürülmesine ilişkin davada annenin cezai ehliyet raporu beklenecek

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ormanda ölü bulunmasına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan çocuğun annesi ile kadının erkek arkadaşının, haklarındaki kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ormanda ölü bulunmasına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan çocuğun annesi ile kadının erkek arkadaşının, haklarındaki kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katılmadı. Müşteki avukatları davada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından bilirkişi raporunun geldiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, bilirkişi raporunda maktule yönelik cinsel istismar eyleminin gerçekleşme durumunun netleştiğini savundu.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatı da bilirkişi raporunda istismar bulgularının ortaya çıktığını belirterek, "Mahkemeye sunduğumuz fotoğraflarda görüldüğü üzere Eymen'in sağlıklı hali ile eziyet gördükten sonraki görüntüsü arasında büyük farklılık olduğu ortadadır. Bu çocuk çok kötü şeyler yaşamış. Bu nedenle sanık Serkan Elçetin'in savunmalarını kabul etmiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan Mine Durak'ın cezai ehliyeti konusundaki raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Olay

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet ve cinsel istismar uyguladığını, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe ettiğini belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

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Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

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