İzmir'de 5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika

İzmir'de 5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde marketten çıkan küçük kızın, aniden yola fırlayarak yoldan geçen hafif ticari araca çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'de 5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde marketten çıkan küçük kızın, aniden yola fırlayarak yoldan geçen hafif ticari araca çarptığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde ağabeyi ile marketten çıkan 5 yaşındaki A.A, aniden koşmaya başladı. O anda yoldan geçen hafif ticari araca yandan çarpan küçük kız, kazayı ucuz atlattı. Şoke olan küçük kız, ağabeyine sarılıp yolun karşısına geçti.

Araç sürücüsü, küçük kıza yardım için hemen araçtan indi.

Kaza anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketten ağabeyi ile çıkan küçük kızın yolun karşısına geçmek için koştuğu sırada araca çarpması yer alıyor.

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım
Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada!

Son Dakika Haberleri
18:40 Borsa günü 110 bini aştı - Son Dakika
18:40 Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı - Son Dakika
18:39 Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:38 Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası - Son Dakika
18:38 Ukrayna'da 3 yıl önceki gazeteci cinayeti ile ilgili gözaltı kararı - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 5 yaşındaki kızın ucuz atlattığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]