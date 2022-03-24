İzmir'de 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık alana dikilen fidanlar tuttu - Son Dakika
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İzmir'de 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık alana dikilen fidanlar tuttu

24.03.2022 11:01
İzmir'de 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık alana dikilen fidanlar tuttu

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık orman alanına 1,5 milyon fidan dikildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık orman alanına 1,5 milyon fidan dikildi.

Gümüldür Mahallesi'nde 1 Temmuz 2017'de çıkan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 4 günde söndürülebilen orman yangınında 1168 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanı yeniden ağaçlandırmak için çalışmalara başladı.

Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yanan ağaçlar bölgeden çıkarıldı. Ağaçlandırmanın nasıl olacağı konusunda etüt çalışması yapan ekipler, aynı yıl ağaçlandırma başlattı.

Alana kızılçam, kara servi, badem, dut, dağ muşmulası, iğde ve yalancı akasya türünde fidanların yanı sıra biberiye ve lavanta dikildi.

Bakımları Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alan yeniden yeşil örtüyle buluştu.

"İşçilerimiz elleriyle teraslama yaparak fidanlar dikti"

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, Gümüldür'de yanan sahanın yeniden ağaçlandırılması için hızlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Yangında zarar gören alanın 150 hektarlık kısmının taşlık ve kayalık olduğunu, bu alanda dozerle sürüm yapılamadığını anlatan Derince, "Burada işçilerimiz elleriyle teraslama yaparak fidanlar dikti. Eğimin yüzde 40'ın altında olduğu yerleri ise iş makineleriyle sürdük. Bu alanlara 1 ya da 2 yaşındaki fidanlarımızı diktik." dedi.

Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının yanan alanların ağaçlandırılmasına çok önem verdiğini, yanan alanlarda aynı yıl ağaçlandırma çalışması başlattıklarını anımsattı.

Yangından zarar gören yerin yeşillenmesinin en çok kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Derince, "Aynı yıl içinde alanın 125 hektarlık kısmında doğal gençleştirme yöntemiyle çalışma başlatıldı. Bu alanları yeşillendirmek amacıyla 1,5 ton kızılçam tohumu ektik. Kalan kısmına ise 1,5 milyon fidan diktik. Alandaki fidanların boyları 1 ila 1,5 metreye ulaştı. Alanın tamamı, bir metrekaresi bile boş bırakmadan ağaçlandırılmış durumda." diye konuştu.

Derince, Türkiye'nin ağaçlandırma konusunda dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci olduğunu hatırlatarak, İzmir genelinde de yanan ya da başka nedenden dolayı zarar gören sahalar için hassas çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"2001-2022 yılları arasında kent genelinde 106 bin hektar alanda 155 milyon fidanı toprakla buluşturduk." diyen Derince, ormanlık alan bakımından Türkiye ortalaması yüzde 29,4 iken İzmir'de bu oranın yüzde 40 olduğunu kaydetti.

Zafer Derince, Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda 2019'da çıkan yangından sonra da ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığını, bölgeye 6 milyon 650 bin fidanın dikildiğini aktardı.

İzmirlilerin her zaman kendilerine destek verdiğini belirten Derince, Orman Haftası kapsamında kentin 30 ilçesinde yeni ormanların oluşması için fidan dikimine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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Orman Bölge Müdürlüğü, 1 Temmuz, Gümüldür, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık alana dikilen fidanlar tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık alana dikilen fidanlar tuttu - Son Dakika
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