İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında hareketli iki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler lastik botlardaki 50 düzensiz göçmen karaya çıkardı.

Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen ekipler ise 30 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.