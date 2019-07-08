İZMİR'DE 50 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:50 Kaynak: DHA
İZMİR'in Dikili
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
helikopteri, Dikili ilçesi Bademli
önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine, denizden harekete geçen ekipler, lastik botu durdu. Aralarında çocuklarında bulunduğu 39 Suriye
, 5 Filistin
, 5 Yemen
ve 1 Somali
uyruklu toplamda 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan 50 kaçak göçmen, İl Göç idaresine sevk edildi.
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