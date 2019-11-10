İzmir'de 50 metre uzunluğundaki dev bayrak ile "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"

İZMİR - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde İzmir merkezinde ve ilçelerinde düzenlenen tören ve etkinlikle anılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"nde İzmirliler, Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümü, İzmir'in merkezinde ve ilçelerinde düzenlenen farklı etkinliklerle anılıyor. İzmir'de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri, devlet erkanının da katıldığı bir törenle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Nazım Hikmet'ten dizeler okundu, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından meydanı dolduranlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, resmi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk anıtına da çelenkler bırakıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de hayat durdu. Siren sesleriyle birlikte bütün İzmir saygı duruşuna geçti.

"Ata'ya Saygı Yürüyüşü"

Etkinlikler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüş, Alsancak Limanı önünden başladı. 12'nci kez düzenlenen yürüyüşe katılan İzmirliler, Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerledi. Anlamlı yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"nün son bulacağı Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Ata'yı Anma" konseri de yapıldı. Uğur Sayınbatur'un şefliğini üstlendiği Modern Brass Ensemble, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle hazırlanan "Atatürk'ü Anma" konseri de, saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleşecek. Kemanıyla sık sık Atatürk'e Tosca'dan 'Elucevan le stelle' adlı aryayı çalan Enver Kapelman'ın kemanı, ölümünden 40 yıl sonra İzmirliler için çalınacak. Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın'ın birlikte verecekleri "Atatürk'e Çalan Keman" konseri ile bu tarihi keman yeniden nota üretecek. Atatürk'ün her defasında hayranlıkla dinlediği aryayı, dünyaca ünlü opera sanatçı Levent Gündüz seslendirecek.

Aliağa'da 09.05'te hayat durdu

Aliağa'daki anma etkinlikleri, İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Cumhuriyet Maydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu. Ayrıca Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Buse Sunal 'Mustafa Kemaller Tükenmez' isimli şiirini seslendirdi. Atatürk konulu video gösterimi sonrasında öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 'Onu Anıyoruz' adlı oratoryo ve zeybek gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Yaklaşık 2 saat süren anma programı çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Atatürk Buca'da çok özel sergiyle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde Buca'da çok özel sergiyle anıldı. Gazeteci ve Televizyon Habercisi Korcan Karar'ın Anıtkabir'deki 6 gün boyunca çektiği fotoğraflar Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde sergilendi. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent Ankara'daki ebedi istiratgahı Anıtkabir'in çok özel fotoğrafları BBKSM'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 24 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak serginin açılışına Korcan Karar'ın yanı sıra Gazeteci Uğur Dündar, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ulusal ve yerel basından temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergiye Buca'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kılıç, "Bizler burada olduğumuz sürece, sizler bu salonları doldurduğunuz sürece cumhuriyet payidar kalacaktır. Buna inancımız güvenimiz sonsuz. Bunun için yılmadan çalışacağız. Ata'mızın aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde onu çok özel bir sergiyle buradan anıyoruz" dedi.

Torbalı Ata'yı andı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Torbalı'da da çeşitli etkinliklerle anıldı. Torbalı Kaymakamlığı ve Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk sunma programına Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Asteğmen Samet Korkmaz, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve taraftar grupları katıldı. Çelenkler sunulduktan sonra saat 09.05'i gösterdiği esnada sirenler çalmaya başladı. İlçe genelinde duyulan 2 dakikalık siren sesinin ardından buradaki program okunan İstiklal Marşı'yla sona erdi. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde, Özel İngiliz Kültür Koleji ve Kazımpaşa İlk-Ortaokulu tarafından düzenlenen kutlama programında günün anlam ve önemine dair konuşmalar, şiir ve oratoryo ile koro gösterisi gerçekleştirildi.

Başkan Oğuz Selanik'e gitti

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında Selanik'e giderek Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti. Başkan Oğuz'a eşi Burcu Oğuz ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Başkan Oğuz, "Ülkemizin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün masmavi gözlerini açtığı Selanik'teki evinde bulunmak bizler için gurur vericiydi. Atamızın aydınlattığı yolda yılmadan yürüyüp devrimlerine ve cumhuriyetimize sahip çıkmak için durmadan çalışacağız. Kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.