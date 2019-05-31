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İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Demircili sahili Denizyıldızı koyunda lastik bota binmeye hazırlanan şahıslar bulunduğunu tespit etti.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo, Liberya ve Senegal uyruklu 51 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:08 Kaynak: AA
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