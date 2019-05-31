İzmir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:08 Kaynak: AA
İZMİR(AA) - İzmir
'in Urla
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Urla Jandarma
Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Demircili
sahili Denizyıldızı koyunda lastik bota binmeye hazırlanan şahıslar bulunduğunu tespit etti.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo
, Liberya
ve Senegal
uyruklu 51 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
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