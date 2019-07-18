Son Dakika Haberleri: İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.
Salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.30 sıralarında Çeşme açıklarındaki Karaabdullah Burnu güneyinde bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta 12'si erkek, 11'i kadın ve 19'u çocuk olan Afganistan uyruklu toplam 42 kaçak yakaladı. Yakalanan göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında da Menderes ilçesi açıkları Özdere Ahmetbeyli güneyinde bir lastik bot daha tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 8'i Suriye ve 1'i Irak uyruklu toplam 9 kaçak yakalandı. 8'i erkek ve 1'i kadın olan bu grup da kıyıya getirildi.
Her iki olayda yakalanan toplam 51 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Menderes, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
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