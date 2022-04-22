İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı

22.04.2022 11:39
İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı

İzmir'de 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı konteynerde yakalandı.

İzmir'de 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı konteynerde yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarma ekipleri, 76'sı bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık olmak üzere 86 ayrı suçtan toplam 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ve JASAT ekipleri, sürekli yer değiştirdiği ve yurt dışına kaçma çabası içinde olduğu belirlenen O.U'nun annesine ait Fatih Mahallesi'ndeki tarlaya operasyon düzenledi.

Operasyonda O.U, tarlada bulunan konteynerde saklanırken yakalandı.

Hükümlü, cezaevine gönderildi.

İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı
İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı

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Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı - Son Dakika
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