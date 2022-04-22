51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı

22.04.2022 13:42

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. (30), konteyner evde yakalandı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, hakkında 86 ayrı suçtan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. (30), konteyner evde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.U. tutuklandı.

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'dolandırıcılık', 'cezaevinden firar', 'hakaret', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama' gibi 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U.'nun ilçede olduğunu belirledi. Ekipler, sürekli yer değiştirip, yurt dışına kaçma arayışında olduğunu belirlediği O.U.'yu Fatih Mahallesi'ndeki arazide, annesine ait konteyner evde yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen O.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı
51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı
51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı
51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı
51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı
51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı
YORUMLAR
500
İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı Osmaniye'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:27:46. #1.11#
SON DAKİKA: 51 yıl hapisle aranan hükümlü, konteynerde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement