Son Dakika Haberleri: İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

37 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık açıklarında yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Tekneyi durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu arada yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen Azerbaycan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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