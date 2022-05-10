İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI

10.05.2022 13:28

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kaçak sigara üretilen imalathaneye yapılan jandarma baskınında, 10'u yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kaçak sigara üretilen imalathaneye yapılan jandarma baskınında, 10'u yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin ise 52 milyon lira olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde kaçak sigara üretildiği iddia edilen Subaşı Mahallesi'ndeki imalathaneye operasyon düzenledi. Ekipler, piyasa değeri 40 milyon lira olan 1 sigara üretim makinesi, 2 forklift, 6 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 500 bin doldurulmuş sigara, 9 milyon 300 bin sigara filtresi, sigara üretiminde kullanılan 3 ton tutkal ve 1 jeneratör ele geçirdi. Bu malzemelerin toplam değerinin 52 milyon lira olduğu belirtildi. Suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 10'u yabancı uyruklu 12 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI
İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI
İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI
İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI
İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI

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Kaçak Sigara, Jandarma, Torbalı, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI - Son Dakika
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