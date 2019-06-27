Son Dakika Haberleri: İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

49 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 53 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde, Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes- Gümüldür yolu üzerindeki ormanlık alanda bir grup yabancı uyruklunun toplandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki ayrı araca bindirilen 53 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürme hazırlığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:55 Kaynak: AA
Yunanistan, Menderes, İzmir, Güncel
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