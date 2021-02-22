İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı

22.02.2021 23:36

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 19 ve 21 Şubat'ta can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 20, lastik bot içerisindeki 33 göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Dikili, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:24 Akaryakıtta ÖTV tutarının artmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı
00:19 Akaryakıtta ÖTV tutarının artmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı
23:20 Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı
23:15 Şoförden, taksi sorununa yeni bir boyut kazandıracak talep! Yolcular neye uğradığını şaşırdı
22:41 Erzurum'da Kalp Krizi Geçiren Hınıs Belediye Başkanı Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
22:38 Erzurum'da kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı helikopterle hastaneye kaldırıldı
22:37 Merkez Hakem Kurulu'nun Yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu Oldu
22:35 Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
22:20 Martı Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem'in Türkevi ziyareti eleştirilere neden oldu
22:16 New York Başkonsolosu'nun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 00:58:56. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement