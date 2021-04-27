İzmir'de 53 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 20.50 sularında Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 53 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.