İzmir'de 53 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek için şişme botla denize açılan yabancı uyruklu 53 kişi, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edilen bilgiye göre, rutin devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Tavşan Adası açıklarında seyir halindeki şişme botu fark ederek durdurdu. Ekipler, durdurdukları lastik bot içerisindeki 48 Afganistan ve 5 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan 53 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.