İzmir'de 53 saatte söndürülen orman yangınında görev yapan Ukraynalı helikopter pilotu hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 53 saat süren çabalar sonrasında söndürülen, 500 hektar alanı kül eden yangında, dumanların arasına sayısız sorti yapıp su bırakan helikopterlerden birinin pilotu olan Ukraynalı Yurii Bostnik, hayatını kaybetti. Dinlenmek üzere gittiği otel odasında ölü bulunan pilotun, ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bostnik'in cenazesinin ülkesine gönderileceği açıklandı.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında geçen pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül eden yangına Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bostnik de takviye olarak geldi. Bostnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle sayısız sorti yapıp, su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere Gaziemir'deki otele gitti. Uyumadan önce yardımcı pilot Uğur Uysal'la yemek yiyen Bostnik, daha sonra odasına çekildi. Dün sabah saatlerinde yardımcı pilotun telefonla ulaşamaması üzere, görevlilerodasına girdi. Odanın banyo bölümünde Yurii Bostnik'in, cansız bedini bulundu. Odadaki ilk incelemeden sonra, cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bostnik'in ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği ifade edildi.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Ölümü orman teşkilatında büyük üzüntüye neden olan Yurii Bostnik'in cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunduğu, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

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Haber Taylan YILDIRIM İZMİR (DHA)

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