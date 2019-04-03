Son Dakika Haberleri: İzmir'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

42 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Ekiplerin durdurduğu lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 54 kişi yakalandı.


Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:27 Kaynak: AA

Çeşme, Yunanistan, Afganistan, İzmir, Güncel
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