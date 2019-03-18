Son Dakika Haberleri: İzmir'de 54 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'de 54 Kaçak Göçmen Yakalandı

9 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 54 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan 35 Irak, 14 Filistin ve 5 Suriye uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa
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