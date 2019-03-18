İzmir'de 54 Kaçak Yakalandı
49 dakika önce
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak yakalandı.
İZMİR'in Çeşme
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Çeşme ilçesinin kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu lastik botun önünü keserek içerisindeki 35 Irak
, 14 Filistin
ve 5 Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 54 kaçağı yakaladı. 11 erkek, 12 kadın ve 31 çocuktan oluşan kaçak grubu kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:55 Kaynak: DHA
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