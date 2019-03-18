Son Dakika Haberleri: İzmir'de 54 Kaçak Yakalandı

İzmir'de 54 Kaçak Yakalandı

49 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak yakalandı.

İzmir'de 54 Kaçak Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesinin kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu lastik botun önünü keserek içerisindeki 35 Irak, 14 Filistin ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 54 kaçağı yakaladı. 11 erkek, 12 kadın ve 31 çocuktan oluşan kaçak grubu kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:55 Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti Seren Serengil, Eski Menajeri Hakkında Dolandırıldığı Gerekçesiyle Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 22:44:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 54 Kaçak Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]