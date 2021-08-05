İzmir'de 55 bin 781 bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen operasyonda 7 bin 981'i dolu, 47 bin 800'ü boş olmak üzere toplam 55 bin 781 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe jandarma ekipleri Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7981 bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 47 bin 800 boş bandrolsüz makaron, 83 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 27 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 153 bin 180 bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 14 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.