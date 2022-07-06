Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ve Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seferihisar'da 38, Çeşme'de ise 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği ve denizin ortasında mahsur kaldıkları öğrenildi.Öte yandan, Menderes ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince 2 lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 90 kaçak göçmen yakalandı. Toplam 147 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi.

Bir top dondurmanın fiyatı çok tartışılmıştı: 'Çeşme'de her keseye uygun yer var'

Kaynak: DHA

Seferihisar, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 57 kaçak göçmen kurtarıldı, 90 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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