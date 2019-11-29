İzmir'de 58'i çocuk 127 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçelerinde 58'i çocuk 127 kaçak göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen (19 erkek, 8 kadın, 16 çocuk) yakalandı.



Dikili ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen (7 erkek, 5 kadın, 13 çocuk) bota alındı.



Yine Dikili açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı ekipleri hareketlendirdi. Görevlendirilen ekipler tarafından tespit edilen hareketli tekne durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen (4 erkek, 5 kadın, 3 çocuk) yakalandı.



Çeşme ilçesi açıklarında ise iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine görevlendirilen iki sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu toplam 47 düzensiz göçmeninin ölüme yolculuğu engellendi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR