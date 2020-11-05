İzmir'de 58 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 58 sığınmacı kurtarıldı

05.11.2020 11:29
İzmir'de 58 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, aralarında çocukların da bulunduğu 58 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, aralarında çocukların da bulunduğu 58 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dikili ilçesi Kabakum açıklarında, içerisinde yabancı uyrukluların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, 21 sığınmacıyı kurtardı.

İlçenin Kız Kulesi mevkisi ile Foça ilçesi Aslanburnu mevkisi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 37 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik, Dikili, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 58 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika


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