Son Dakika Haberleri: İzmir'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı

36 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı güneyinde lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:21 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim Cezaevi Müdürünün "Burada Savcı da Kral da Benim" Sözüne Soruşturma Açıldı

3 Kolla Doğan Bebeği 'Peygamber' İlan Edip İbadet Etmeye Başladılar Son Dakika! Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüste Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 21:57:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]