İzmir'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı
36 dakika önce
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Dikili
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Madra Çayı güneyinde lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 Afganistan
uyruklu göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:21 Kaynak: AA
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