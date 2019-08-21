İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:22 Kaynak: AA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Doğanbey Burnu açıklarında tespit ettikleri lastik botu durdurdu.
Ekipler, botta bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 12'si kadın 59 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok İzmir'deki 53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı 12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu