Son Dakika Haberleri: İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Doğanbey Burnu açıklarında tespit ettikleri lastik botu durdurdu.

Ekipler, botta bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 12'si kadın 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Seferihisar, Doğanbey, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok
İzmir'deki 53 saatlik yangından geriye yürek yakan görüntüler kaldı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı 12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 00:48:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]