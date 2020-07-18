İzmir'de 6 ayda 184 hurda araç çekildi - Son Dakika

İzmir'de 6 ayda 184 hurda araç çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını engelleyen, özellikle okul çevrelerinde güvenlik sorunu oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan 184 hurda aracı, Menemen'de kurduğu Hurda Araç Merkezinde topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını engelleyen, özellikle okul çevrelerinde güvenlik sorunu oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan 184 hurda aracı, Menemen'de kurduğu Hurda Araç Merkezinde topladı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli yerlerinde terk edilen ve çevre kirliliğinin yanı sıra güvenlik sorunlarına da neden olan hurda araçları topluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ay önce kurulan Hurda Araç Merkezine bugüne kadar ise 184 araç çekildi.


Karayolları Trafik Kanununun 122. maddesine istinaden hurda niteliği taşıyan araçlar, ilçe belediyelerince yerinde tespit edildikten sonra emniyet müdürlüğünde görevli polisler tarafından araçların sahiplik bilgileri tespit ediliyor. Ardından araçların yedi gün içerisinde kaldırılması için sahiplerine uyarı yapılırken, belirlenen süre içerisinde kaldırılmayan araçlar, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Menemen'deki 13 bin 774 metrekarelik Hurda Araç Merkezine götürülüyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü Gökhan Daca, "İzmir'de herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmiş; cadde, sokak, meydan, bulvar veya okul önleri gibi alanlara bırakılmış araçlar bulunuyor. Bu araçlar trafik akışından, çevre ve görüntü kirliliğine, hatta bazı asayiş sorunlarına kadar pek çok dezavantajı barındırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen'de açtığı Hurda Araç Merkezi ile bu araçların toplanması için önemli bir mesafe kat etmiş durumda" dedi.


"Alınmayan araçlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor"


Hurda araçların kaldırılması için belirlenen yedi günlük sürenin ardından, bu araçların kaldırılmaması halinde Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandığını dile getiren Gökhan Daca, daha sonra bunların çekiciler tarafından alınarak Hurda Araç Merkezine götürüldüğünü belirtti. Gökhan Daca, "Merkeze getirilen araçlar 6 ay süreyle burada kalıyor. Bu süre içerisinde araç sahipleri İzmir Emniyet Müdürlüğüne başvuru yaparak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alacakları bir belge ile araçlarını alabiliyorlar. 6 ayın sonunda çekilmeyen araçlar, Emniyet Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla Makine Kimya Endüstrisi'ne gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor" dedi.


Ekipler tarafından geçen ocak ayından itibaren çekilen 184 araçtan 10 tanesi ise araç sahiplerince geri alındı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 6 ayda 184 hurda araç çekildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:08 Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi 19:53 Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri 19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:21 Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı 19:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
19:53
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
19:22
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
19:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 20:44:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 6 ayda 184 hurda araç çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]